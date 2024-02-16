Суд отклонил иск на миллиард долларов по делу "голой" вечеринки Ивлеевой

Суд отклонил иск на миллиард долларов из-за скандальной вечеринки в ночном клубе "Мутабор".
Ранее были поданы иски на 1 миллиард рублей к известной блогерше Анастасии Ивлеевой и к МТС.
Вечеринка прошла 20 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" и предполагала наличие минимальной одежды у гостей. На мероприятии присутствовали множество звезд российской эстрады, стилисты, блогеры и тиктокеры. Все они пришли в соответствии с заявленным дресс-кодом.
МТС, которая была связана с организацией мероприятия, оправдалась перед Таганским судом Москвы, и иск на миллиард долларов был отклонен.
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