Суд отклонил иск на миллиард долларов по делу "голой" вечеринки Ивлеевой

Суд отклонил иск на $1 млрд к МТС из-за скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой в "Мутаборе"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Суд отклонил иск на миллиард долларов из-за скандальной вечеринки в ночном клубе "Мутабор".

Фото: vk.com/ivlei by Анастасия Ивлеева

Ранее были поданы иски на 1 миллиард рублей к известной блогерше Анастасии Ивлеевой и к МТС.

Вечеринка прошла 20 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" и предполагала наличие минимальной одежды у гостей. На мероприятии присутствовали множество звезд российской эстрады, стилисты, блогеры и тиктокеры. Все они пришли в соответствии с заявленным дресс-кодом.

МТС, которая была связана с организацией мероприятия, оправдалась перед Таганским судом Москвы, и иск на миллиард долларов был отклонен.