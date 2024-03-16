Захара Джоли-Питт подумывает избавиться от всего, что напоминает ей о собственном отце Бреде Питте

Старшая дочь Брэда Питта Захара публично дистанцировалась от своего отца, отказавшись от его фамилии.
Во время недавней церемонии посвящения Захара представилась только по фамилии своей матери Анджелины Джоли, сигнализируя об отсутствии желания поддерживать связь с Питтом.
Захара Джоли-Питт, которую когда-то называли "плодом изнасилования", стала сильной и независимой молодой женщиной в необычной семье.
Несмотря на попытки матери контролировать её жизнь, Захара проявила решимость следовать своим собственным путём.
После развода Анджелины Джоли и Брэда Питта семь лет назад они продолжают судебные разбирательства по вопросам опеки над своими детьми. Несмотря на то, что дети проживают с Джоли, Питт стремится к активному участию в их жизни. Однако до сих пор соглашения достичь не удалось, и знаменитости остаются в состоянии конфликта. Питт подозревает, что Джоли намеренно затягивает процесс, ожидая, пока дети достигнут совершеннолетия.
После развода Анджелина Джоли сосредоточилась на карьере, в то время как Брэд Питт начал строить свою личную жизнь. Он встречается с фитнес-тренером Инес де Рамон, которую называет своей второй половинкой. Источники сообщают, что Питт счастлив в этих отношениях и верит, что они могут привести к чему-то серьёзному, чего он не испытывал со времён развода.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.