Захара Джоли-Питт подумывает избавиться от всего, что напоминает ей о собственном отце Бреде Питте

Конфликт дочери Брэда Питта с отцом: она отказалась от общения с ним

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Старшая дочь Брэда Питта Захара публично дистанцировалась от своего отца, отказавшись от его фамилии.

Фото: commons.wikimedia.org by Foreign, Commonwealth & Development Office is licensed under Creative Commons Attribution 2.0

Во время недавней церемонии посвящения Захара представилась только по фамилии своей матери Анджелины Джоли, сигнализируя об отсутствии желания поддерживать связь с Питтом.

Захара Джоли-Питт, которую когда-то называли "плодом изнасилования", стала сильной и независимой молодой женщиной в необычной семье.

Несмотря на попытки матери контролировать её жизнь, Захара проявила решимость следовать своим собственным путём.

После развода Анджелины Джоли и Брэда Питта семь лет назад они продолжают судебные разбирательства по вопросам опеки над своими детьми. Несмотря на то, что дети проживают с Джоли, Питт стремится к активному участию в их жизни. Однако до сих пор соглашения достичь не удалось, и знаменитости остаются в состоянии конфликта. Питт подозревает, что Джоли намеренно затягивает процесс, ожидая, пока дети достигнут совершеннолетия.

После развода Анджелина Джоли сосредоточилась на карьере, в то время как Брэд Питт начал строить свою личную жизнь. Он встречается с фитнес-тренером Инес де Рамон, которую называет своей второй половинкой. Источники сообщают, что Питт счастлив в этих отношениях и верит, что они могут привести к чему-то серьёзному, чего он не испытывал со времён развода.