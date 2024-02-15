Садальский высмеял заочный арест Алексея Панина: всех злодеев переловят

Садальский прокомментировал заочный арест Алексея Панина*

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Станислав Садальский отреагировал на новость о заочном аресте актёра Алексея Панина*, обвиняемого по статье о публичных призывах к терроризму.

Фото: Инстаграм Панина

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" скептически отнёсся к заочной форме ареста Панина*.

"Потом будет "заочно" осуждён и также "заочно" отсидит на пляжах Калифорнии. Эдак заочно всех злодеев переловят", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Алексея Панина* обрадовала новость о том, что группе "Би-2" удалось избежать депортации в Россию.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.