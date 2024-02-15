Попавший в беду за рубежом певец Матранг отверг жалость рэпера Басты: "За себя переживайте"

Певец Матранг резко ответил рэперу Басте: "Я сейчас злой, братан!"

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Певец Матранг, известный по песне "Медуза", агрессивно отреагировал на обеспокоенность рэпера Басты и его желание помочь коллеге.

Фото: ВК-аккаунт Матранга

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста", с тревогой отнёсся к состоянию Матранга, которому когда-то помог стать изветсным.

В Сети появилась переписка двух рэперов. В ней в ответ на заботливое участие Матранг ответил довольно грубо.

"За меня переживать не надо, щенки, за себя переживайте. В себя приди ты, Василий Вакуленко! Осторожнее, да, осторожнее. А то ну-ну-ну сделаю, слышишь?" — гласит ответ Матранга.

Молодой рэпер заявил, что у него болеет раком мама.

"Я сейчас злой, братан", — признался музыкант.

Ранее Матранг заявил, что ему пришлось уехать из России, так как его сильно избили. Он также заявлял, что за рубежом у него украли телефон и он остался без денег.