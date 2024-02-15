Собчак поймала в своём офисе очередных разоблачителей с камерами

Собчак обнаружила в своём офисе засланных казачков: "Я вас опередила"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак засекла в своём офисе людей с камерами и предположила, что их послали искать на неё компромат.

Фото: Вк-аккаунт Ксении Собчак

Журналистка опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором некие люди что-то снимают в здании, где находится её офис.

"Тайны Ксении Собчак: у неё реально есть офис в центре, и её сотрудники реально пьют латте на коровьем молоке. Я вас опередила, уже монтирую фильм", — написала Ксения.

На вопрос, что они делают в этом месте и зачем снимают, "засланные казачки" ответить не смогли.

Собчак попросила помощи в опознании личностей визитёров

"Может курьерами себе взять? Пусть кофе моим носят", — пошутила журналистка.

Ранее Ксения Собчак заявила, что подаёт в суд на НТВ за показанный о ней фильм-разоблачение.