Собчак поймала в своём офисе очередных разоблачителей с камерами

Ксения Собчак засекла в своём офисе людей с камерами и предположила, что их послали искать на неё компромат.
Журналистка опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором некие люди что-то снимают в здании, где находится её офис.
"Тайны Ксении Собчак: у неё реально есть офис в центре, и её сотрудники реально пьют латте на коровьем молоке. Я вас опередила, уже монтирую фильм", — написала Ксения.
На вопрос, что они делают в этом месте и зачем снимают, "засланные казачки" ответить не смогли.
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"Может курьерами себе взять? Пусть кофе моим носят", — пошутила журналистка.
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