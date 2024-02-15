Собчак показала романтическое фото с Богомоловым в день всех влюблюблённых

Ксения Собчак доказала, что у неё всё отлично в личной жизни, опубликовав фото с мужем, Константином Богомоловым.
Ксения Собчак опубликовала в Инстаграм* фото с супругом, режиссёром Константином Богомоловым. На фото, опубликованное в день всех влюблённых, журналистка танцует с мужем в тёмном зале в романтической обстановке.
"Пока так смотрим друг на друга — со всем справимся. Миром правит всё-таки любовь, а не ненависть", — написала под фото Ксения.
Ранее стало известно, что объединяет бывшую жену Богомолова актрису Дарью Мороз с Ксенией Собчак.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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