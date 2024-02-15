Собчак показала романтическое фото с Богомоловым в день всех влюблюблённых

Собчак опубликовала фото с Богомоловым: миром правит любовь

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак доказала, что у неё всё отлично в личной жизни, опубликовав фото с мужем, Константином Богомоловым.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак

Ксения Собчак опубликовала в Инстаграм* фото с супругом, режиссёром Константином Богомоловым. На фото, опубликованное в день всех влюблённых, журналистка танцует с мужем в тёмном зале в романтической обстановке.

"Пока так смотрим друг на друга — со всем справимся. Миром правит всё-таки любовь, а не ненависть", — написала под фото Ксения.

Ранее стало известно, что объединяет бывшую жену Богомолова актрису Дарью Мороз с Ксенией Собчак.

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