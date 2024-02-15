Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса опубликовала фото с ним в День всех влюблённых

Актриса Эмма Хеминг-Уиллис поделилась фото со страдающим деменцией Брюсом Уллисом в честь Дня святого Валентина.
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса, у которого имеются проблемы с памятью, опубликовала снимок с актёром в день всех влюблённых.
На фото Эмма и Брюс целуются на фоне Ниагарского водопада.
"Любовь — прекрасная вещь", — гласит подпись к фото.
Ранее бывшая жена Уиллиса Деми Мур объяснила, как приняла болезнь экс-супруга.
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