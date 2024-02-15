Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса опубликовала фото с ним в День всех влюблённых

Супруга Брюса Уиллиса показала фото с больным мужем

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Эмма Хеминг-Уиллис поделилась фото со страдающим деменцией Брюсом Уллисом в честь Дня святого Валентина.

Фото: Инстаграм Эммы Уиллисы

Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса, у которого имеются проблемы с памятью, опубликовала снимок с актёром в день всех влюблённых.

На фото Эмма и Брюс целуются на фоне Ниагарского водопада.

"Любовь — прекрасная вещь", — гласит подпись к фото.

Ранее бывшая жена Уиллиса Деми Мур объяснила, как приняла болезнь экс-супруга.