Сергей Соседов выступил против поездок российских артистов в зону боевых действий

Сергей Соседов выступил против поездок звёзд в зону СВО

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему не одобряет выступления российских знаменитостей в зоне проведения спецоперации на Украине.

Фото: ВК-аккаунт Соседова

Телеведущий выступил против поездок звёзд в зону боевых действий в качестве искупления своей вины.

Соседов считает, что концерты в ДНР не помогут российским артистам вернуть право выступать с концертами в России.

"Надо ездить к бойцам по зову сердца, а не для того, чтобы решить какие-то свои вопросы, чтобы что-то разрешили", — выразил своё мнение шоумен.

Ранее актриса Яна Поплавская не поверила в искренность Филиппа Киркорова, который выступил с концертом на Донбассе.