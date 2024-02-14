Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему не одобряет выступления российских знаменитостей в зоне проведения спецоперации на Украине.
Телеведущий выступил против поездок звёзд в зону боевых действий в качестве искупления своей вины.
Соседов считает, что концерты в ДНР не помогут российским артистам вернуть право выступать с концертами в России.
"Надо ездить к бойцам по зову сердца, а не для того, чтобы решить какие-то свои вопросы, чтобы что-то разрешили", — выразил своё мнение шоумен.
Ранее актриса Яна Поплавская не поверила в искренность Филиппа Киркорова, который выступил с концертом на Донбассе.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.