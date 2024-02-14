Сестра Ольги Бузовой показала, как отмечает день влюблённых с мужем

Сестра Ольги Бузовой опубликовала романтичное видео с мужем

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сестра Ольги Бузовой Анна поделилась счастливым моментом с мужем в день святого Валентина.

Фото: Инстаграм Анна Бузовой

Анна Бузова опубликовала в Инстаграм* видео, на котором они с супругом держат в руках торт, посвященный дню влюблённых. На скромном кондитерском изделии — надпись: "Я люблю тебя каждый день".

"Всем любви, каждый день", — подписала кадры Анна.

Избранником Анны является предприниматель Константин Штрыкин. Бузова-младшая мало рассказывает о своих отношениях с возлюбленным.

Сама же Ольга Бузова заявила, что является сильной женщиной, которая проведёт день всех влюблённых на работе.

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