Сестра Ольги Бузовой показала, как отмечает день влюблённых с мужем

Сестра Ольги Бузовой Анна поделилась счастливым моментом с мужем в день святого Валентина.
Анна Бузова опубликовала в Инстаграм* видео, на котором они с супругом держат в руках торт, посвященный дню влюблённых. На скромном кондитерском изделии — надпись: "Я люблю тебя каждый день".
"Всем любви, каждый день", — подписала кадры Анна.
Избранником Анны является предприниматель Константин Штрыкин. Бузова-младшая мало рассказывает о своих отношениях с возлюбленным.
Сама же Ольга Бузова заявила, что является сильной женщиной, которая проведёт день всех влюблённых на работе.
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