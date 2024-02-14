Елена Борщёва рассказала историю знакомства с мужем-бодибилдером: увидел меня по телевизору

Звезда команды КВН "Сборная Пятигорска" Елена Борщёва объяснила, как началась её история любви с мужем-бодибилдером.
В день всех влюблённых Елена Борщёва опубликовала романтическое фото. На снимке супруг держит её на руках на фоне Эйфелевой башни. Вместе пара уже 20 лет.
Юмористка рассказала о знакомстве с будущим мужем.
"Ты сначала увидел меня по телевизору, а я тебя на сцене КВН! "Я играла в КВН только ради мужа!" — в каждой шутке есть доля правды! Ещё меня почему-то тянуло в Беларусь, как будто чувствовала", — написала Елена в своём Инстаграм*.
Борщёва замужем за фитнес-тренером Валерием Юшкевичем. Они поженились в 2005 году. В семье воспитываются две дочери, Марта и Ума.
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