Елена Борщёва рассказала историю знакомства с мужем-бодибилдером: увидел меня по телевизору

Елена Борщёва поведала свою историю любви

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда команды КВН "Сборная Пятигорска" Елена Борщёва объяснила, как началась её история любви с мужем-бодибилдером.

Фото: Инстаграм Борщёвой

В день всех влюблённых Елена Борщёва опубликовала романтическое фото. На снимке супруг держит её на руках на фоне Эйфелевой башни. Вместе пара уже 20 лет.

Юмористка рассказала о знакомстве с будущим мужем.

"Ты сначала увидел меня по телевизору, а я тебя на сцене КВН! "Я играла в КВН только ради мужа!" — в каждой шутке есть доля правды! Ещё меня почему-то тянуло в Беларусь, как будто чувствовала", — написала Елена в своём Инстаграм*.

Борщёва замужем за фитнес-тренером Валерием Юшкевичем. Они поженились в 2005 году. В семье воспитываются две дочери, Марта и Ума.

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