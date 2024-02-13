Блогер Лерчек попала в автомобильную аварию

В автомобиль блогера Чекалиной врезался BMW

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попала в ДТП на своём автомобиле.

Фото: ВК-аккаунт Чекалиной

Лерчек только презентовала свой огромный особняк с бассейном, как у неё начались неприятности. Звезда Интернета попала в ДТП.

Блогер возвращалсь домой на своём голубом автомобиле марки Bentley, когда в неё врезался водитель BMW.

Валерия не получила серьёзных травм. Она отделалсь ушибом ноги.

Она отчитала водителя BMW, который, по её мнению, виноват в аварии.