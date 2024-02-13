Блогер Лерчек попала в автомобильную аварию

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попала в ДТП на своём автомобиле.
Лерчек только презентовала свой огромный особняк с бассейном, как у неё начались неприятности. Звезда Интернета попала в ДТП.
Блогер возвращалсь домой на своём голубом автомобиле марки Bentley, когда в неё врезался водитель BMW.
Валерия не получила серьёзных травм. Она отделалсь ушибом ноги.
Она отчитала водителя BMW, который, по её мнению, виноват в аварии.
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