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Блогер Лерчек попала в автомобильную аварию

В автомобиль блогера Чекалиной врезался BMW

0:31
Шоу-бизнес

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попала в ДТП на своём автомобиле. 

В автомобиль блогера Чекалиной врезался BMW
Фото: ВК-аккаунт Чекалиной

Лерчек только презентовала свой огромный особняк с бассейном, как у неё начались неприятности. Звезда Интернета попала в ДТП. 

Блогер возвращалсь домой на своём голубом автомобиле марки Bentley, когда в неё врезался водитель BMW.

Валерия не получила серьёзных травм. Она отделалсь ушибом ноги. 

Она отчитала водителя BMW, который, по её мнению, виноват в аварии.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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