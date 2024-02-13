"Медиапауза": стало известно, куда пропала Настя Ивлеева после "голой вечеринки"

Оскандалившаяся телеведущая Анастасия Ивлеева почти через два месяца после "голой вечеринки" не посещает светские мероприятия и в основном проводит время дома, сообщает Shot.
Теперь вместо элитных ресторанов знаменитость питается фаст-фудом, и запросы в других сферах ей пришлось поумерить. Контракты со звездой разорвали или приостановили все крупные рекламодатели. Замену ей подыскивают в двух сериалах и одной полнометражке. От сотрудничества с ней отказалось актерское агентство Thomas Agency.
Несмотря на это, у девушки нет проблем с законом, за исключением возможной налоговой проверки из-за подозрения в неустойке в 137 миллионов рублей. Возможно, что вскоре блогерша постепенно вернется к обычной жизни. А пока она судится с заводом, разливающим напитки под ее брендом, требуя от организации компенсацию в размере 4,6 миллиона рублей.
В декабре 2023 году Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку, на которую пригласила Филиппа Киркорова и других звезд. Дресс-код предусматривал только наличие нижнего белья. Видео было слито в сеть, что повлекло неприятные последствия не только для блогерши, но и для её гостей.
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