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Екатерина Андреева рассказала, что кешью это вовсе не орех, а яблоко: культурологический шок

Екатерина Андреева поделилась необычными фактами об орехах кешью

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Шоу-бизнес

Ведушая программы "Вести" Екатерина Андреева с удивлением узнала, как на самом деле выглядят орехи кешью.

Екатерина Андреева поделилась необычными фактами об орехах кешью
Фото: Инстаграм Андреевой

Андреева опубликовала видео из заведения общепита в некой экзотической стране, название которой телеведущая не раскрыла.

"У меня культурологический шок", — призналась звезда ТВ.

Она продемонстрировала на видео нечто, напоминающее по форме болгарский перец.

"Кешью стал орехом, потому что люди думают, что он орех. Он уже устал пищать из-под кожурки своей — я яблоко кешью. И смирился", — написала в своём Инстаграм* Андреева.

Она описала вкус того, что мы называем орехом кешью, который, по её словам, обладает тонким и нежным ароматом ванили.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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