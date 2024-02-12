Екатерина Андреева рассказала, что кешью это вовсе не орех, а яблоко: культурологический шок

Ведушая программы "Вести" Екатерина Андреева с удивлением узнала, как на самом деле выглядят орехи кешью.
Андреева опубликовала видео из заведения общепита в некой экзотической стране, название которой телеведущая не раскрыла.
"У меня культурологический шок", — призналась звезда ТВ.
Она продемонстрировала на видео нечто, напоминающее по форме болгарский перец.
"Кешью стал орехом, потому что люди думают, что он орех. Он уже устал пищать из-под кожурки своей — я яблоко кешью. И смирился", — написала в своём Инстаграм* Андреева.
Она описала вкус того, что мы называем орехом кешью, который, по её словам, обладает тонким и нежным ароматом ванили.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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