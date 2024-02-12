Ольга Орлова показала, как её годовалый ребёнок ест еду из собачьей миски: "Корма хватит на всех"

Ольга Орлова показала, как её дочь ест из собачьей миски

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова навлекла на себя гнев подписчиков видео, на котором её годовала дочь кушает собачьий корм, подъедая содержимое миски пса.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Орловой

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова возмутила фолловеров тем, что позволяет своему маленькому ребёнку кушать из собачьей миски вместе с собаками.

Певица предвидела негативную реакцию публики и призвала слабонервных матерей видео не смотреть.

"Анютка так познает окружающий мир, и я не вижу в этом ничего страшного. Рубрика "нестерильные дети", присоединяйтесь! Корма хватит на всех", — подписала под своим постом в ВК Орлова.

Нашлись критики такого контента, однако более спокойные родители из числа подписчиков поделились с артисткой своим опытом воспитания детей.

"Моя тоже поела из миски кота. Это уже проблемы кота"; "Моя съела в детстве миску сухого собачьего корма, ничего — 23 годика уже"; "Моя Анютка не только пробует, но и раскидывает и разливает всё это хозяйство", — писали фолловеры под постом Орловой.