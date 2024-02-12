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Ольга Орлова показала, как её годовалый ребёнок ест еду из собачьей миски: "Корма хватит на всех"

Ольга Орлова показала, как её дочь ест из собачьей миски

1:04
Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова навлекла на себя гнев подписчиков видео, на котором её годовала дочь кушает собачьий корм, подъедая содержимое миски пса.

Ольга Орлова показала, как её дочь ест из собачьей миски
Фото: ВК-аккаунт Ольги Орловой

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова возмутила фолловеров тем, что позволяет своему маленькому ребёнку кушать из собачьей миски вместе с собаками.

Певица предвидела негативную реакцию публики и призвала слабонервных матерей видео не смотреть.

"Анютка так познает окружающий мир, и я не вижу в этом ничего страшного. Рубрика "нестерильные дети", присоединяйтесь! Корма хватит на всех", — подписала под своим постом в ВК Орлова.

Нашлись критики такого контента, однако более спокойные родители из числа подписчиков поделились с артисткой своим опытом воспитания детей.

"Моя тоже поела из миски кота. Это уже проблемы кота";

"Моя съела в детстве миску сухого собачьего корма, ничего — 23 годика уже";

"Моя Анютка не только пробует, но и раскидывает и разливает всё это хозяйство", — писали фолловеры под постом Орловой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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