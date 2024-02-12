Ольга Орлова показала, как её годовалый ребёнок ест еду из собачьей миски: "Корма хватит на всех"

Певица Ольга Орлова навлекла на себя гнев подписчиков видео, на котором её годовала дочь кушает собачьий корм, подъедая содержимое миски пса.
Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова возмутила фолловеров тем, что позволяет своему маленькому ребёнку кушать из собачьей миски вместе с собаками.
Певица предвидела негативную реакцию публики и призвала слабонервных матерей видео не смотреть.
"Анютка так познает окружающий мир, и я не вижу в этом ничего страшного. Рубрика "нестерильные дети", присоединяйтесь! Корма хватит на всех", — подписала под своим постом в ВК Орлова.
Нашлись критики такого контента, однако более спокойные родители из числа подписчиков поделились с артисткой своим опытом воспитания детей.
"Моя тоже поела из миски кота. Это уже проблемы кота";
"Моя съела в детстве миску сухого собачьего корма, ничего — 23 годика уже";
"Моя Анютка не только пробует, но и раскидывает и разливает всё это хозяйство", — писали фолловеры под постом Орловой.
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