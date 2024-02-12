Алёна Водонаева расплакалась после оглашения приговора своему близкому другу Багиеву 

Алёна Водонаева выбежала из зала суда в слезах после того, как услышала, что её близкого друга приговарили к 7 годам лишения свободы.
Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева присутствовала на судебном заседании, где обвиняемыми были соратники Ксении Собчак. Их обвинили в вымогательстве у главы "Ростеха" 11 млн рублей.
Она расплакалась после оглашения приговора, так как дружила с одним из обвиняемых, журналистом Тамерланом Багиевым. Водонаеву окружили журналисты с вопросами, однако звезда попросила не наседать на неё.
Ранее Ксения Собчак выразила несогласие с приговором суда над своими сотрудниками.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.