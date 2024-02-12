Алёна Водонаева расплакалась после оглашения приговора своему близкому другу Багиеву

Алёна Водонаева со слезами на глазах выслушала приговор своему близкому другу Багиеву

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алёна Водонаева выбежала из зала суда в слезах после того, как услышала, что её близкого друга приговарили к 7 годам лишения свободы.

Фото: ВК-аккаунт Водонаевой

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева присутствовала на судебном заседании, где обвиняемыми были соратники Ксении Собчак. Их обвинили в вымогательстве у главы "Ростеха" 11 млн рублей.

Она расплакалась после оглашения приговора, так как дружила с одним из обвиняемых, журналистом Тамерланом Багиевым. Водонаеву окружили журналисты с вопросами, однако звезда попросила не наседать на неё.

Ранее Ксения Собчак выразила несогласие с приговором суда над своими сотрудниками.