Люся Чеботина рассказала о неудачах в личной жизни: хотят, чтобы я сидела дома

Певица Люся Чеботина объяснила, почему у неё не складываются отношения с противоположным полом.
Исполнительница хита "Монако" призналась, что её сердце до сих пор свободно. Она отметила, что некоторые мужчины делают дорогие подарки, так как богаты, а некоторые небогатые отдают всё, что у них есть.
"Надеюсь, появится человек, который положит весь мир к моим ногам", — поделилась своими мечтами певица.
Чеботина объяснила, что много работает и мало спит, и это не по нраву молодым людям.
"Пока все хотят, чтобы Люся Чеботина сидела дома", — рассказала артистка.
Ранее Люся Чеботина объяснила, почему её смущает молодой человек певицы Клавы Коки.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.