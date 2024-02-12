Люся Чеботина рассказала о неудачах в личной жизни: хотят, чтобы я сидела дома

Люся Чеботина объяснила, почему до сих пор одна

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Люся Чеботина объяснила, почему у неё не складываются отношения с противоположным полом.

Фото: Вк-аккаунт Чеботиной

Исполнительница хита "Монако" призналась, что её сердце до сих пор свободно. Она отметила, что некоторые мужчины делают дорогие подарки, так как богаты, а некоторые небогатые отдают всё, что у них есть.

"Надеюсь, появится человек, который положит весь мир к моим ногам", — поделилась своими мечтами певица.

Чеботина объяснила, что много работает и мало спит, и это не по нраву молодым людям.

"Пока все хотят, чтобы Люся Чеботина сидела дома", — рассказала артистка.

Ранее Люся Чеботина объяснила, почему её смущает молодой человек певицы Клавы Коки.