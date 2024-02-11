Павел Воля накричал на звёзд сериала "Слово пацана"

Павел Воля отчитал актёров сериала "Слово пацана": вы не готовы все

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Павел Воля обратился к актёрам, известным по сериалу "Слово пацана", на понятном им блатном языке.

Фото: ВК-аккаунт Рузиля Минекаева

Актёры Рузиль Минекаев, Вячеслав Копейкий и Ярослав Могильников стали гостями "Шоу Воли".

Парней собрали на улице, а соведущий Воли комик Илья Соболев попросил их объявить рекламу на ТНТ в стиле сериала "Слово пацана".

Ребята заявили, что им уже надоела тема с сериалом. Тогда Соболев попросил актёров назвать пять проектов, в которых они снимались, помимо "Слова пацана". Актёры замялись и решили пойти на условия комика.

Далее к актёрам подошёл Павел Воля с усами и тельняшке в образе Вовы Адидаса и заявил, что они все не готовы к съёмкам.

Ранее актёр Рузиль Минекаев высказался о возможных съёмках второго сезона сериала "Слова пацана".