Звезду сериала "Слово пацана" Анну Пересильд раскритиковали за новую роль в кино

14-летняя актриса Анна Пересильд, известная по роли Айгуль в сериале "Слово пацана", снялась в новом кинопроекте, который не понравился публике.
Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя Анна Пересильд снялась во втором сезоне сериала "Нежность" (18+). Юной актрисе досталась роль проблемной школьницы-бунтарки.
Попавшие в Сеть эпизоды с участием Пересильд-младшей показались интернет-пользователям неудачными.
Девочку раскритиковали за неменяющиеся эмоции в кадре и другие несовершенства игры актрисы.
"Разговорная речь до ужаса невнятная, слушать даже неприятно";
"Айгуль, ты же хорошая девочка, скрипкой занимаешься, в школу ходишь";
"Искренности в кадре не хватает, не верю", — оставляли под видео комментарии зрители.
Ранее актёр Рузиль Минекаев высказал свои опасения по поводу съёмок второго сезона сериала "Слово пацана".
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