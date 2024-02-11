Звезду сериала "Слово пацана" Анну Пересильд раскритиковали за новую роль в кино

Новая роль Анны Пересильд в кино не понравилась публике

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

14-летняя актриса Анна Пересильд, известная по роли Айгуль в сериале "Слово пацана", снялась в новом кинопроекте, который не понравился публике.

Фото: ВК-аккаунт Анны Пересильд

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя Анна Пересильд снялась во втором сезоне сериала "Нежность" (18+). Юной актрисе досталась роль проблемной школьницы-бунтарки.

Попавшие в Сеть эпизоды с участием Пересильд-младшей показались интернет-пользователям неудачными.

Девочку раскритиковали за неменяющиеся эмоции в кадре и другие несовершенства игры актрисы.

"Разговорная речь до ужаса невнятная, слушать даже неприятно"; "Айгуль, ты же хорошая девочка, скрипкой занимаешься, в школу ходишь"; "Искренности в кадре не хватает, не верю", — оставляли под видео комментарии зрители.

Ранее актёр Рузиль Минекаев высказал свои опасения по поводу съёмок второго сезона сериала "Слово пацана".