Певица Монеточка* записала список русофобских планов, которые она собирается реализовать на Западе.
Певица Елизавета Гырдымова*, известная под всевдонимом Монеточка*, записала видео в Инстаграм**, в котором заносит в блокнот своих коварные задумки.
"Издать русофобские книги за рубежом и в России, открыть институт научной русофобии (дикое сочетание). На Западе сводить счёты с патриотами на страницах журналов, поливать грязью родину, встать на сторону врага, заниматься дискредитацией вооружённых сил России", — перечислила исполнительница хита "Каждый раз".
Подписчики певицы были удивлены масштабом дел 25-летней певицы, которая недавно родила второго ребёнка.
"Лиза, как вам это удаётся делать с двумя детьми?":
"А где посещать гендерно-нейтральные туалеты на Западе?";
"Также СМИ: иноагент Лиза Монеточка поделилась сокровенным: она собирается захватить Россию", — писали фоловеры под постом Гырдымовой.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом.
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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