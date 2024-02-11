Певица Монеточка* рассказала о своих коварных планах за рубежом: поливать грязью родину

Певица Монеточка* перечислила свои планы за границей: "Встать на сторону врага"

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Монеточка* записала список русофобских планов, которые она собирается реализовать на Западе.

Фото: Вк-аккаунт певицы Монеточки

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под всевдонимом Монеточка*, записала видео в Инстаграм**, в котором заносит в блокнот своих коварные задумки.

"Издать русофобские книги за рубежом и в России, открыть институт научной русофобии (дикое сочетание). На Западе сводить счёты с патриотами на страницах журналов, поливать грязью родину, встать на сторону врага, заниматься дискредитацией вооружённых сил России", — перечислила исполнительница хита "Каждый раз".

Подписчики певицы были удивлены масштабом дел 25-летней певицы, которая недавно родила второго ребёнка.

"Лиза, как вам это удаётся делать с двумя детьми?": "А где посещать гендерно-нейтральные туалеты на Западе?"; "Также СМИ: иноагент Лиза Монеточка поделилась сокровенным: она собирается захватить Россию", — писали фоловеры под постом Гырдымовой.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом.

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской