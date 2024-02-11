Звезда "Слова пацана" Рузиль Минекаев высказался о съёмках второго сезона сериала

Актёр, известный по роли Марата в сериале "Слово пацана" Рузиль Минекаев, прокомментировал сообщения о съёмках второго сезона нашумевшего сериала.
Поклонники сериала "Слова пацана" с нетерпением ждут продолжения многосерийного фильма о молодёжных криминальных группировках Татарстана.
Актёр Рузиль Минекаев с опасением относится к перспективе снять второй сезон сериала.
"Сюжет можно продолжить, но, боюсь, второй сезон может испортить впечатление от первого, как это часто бывает", — выразил своё мнение Минекаев.
Ранее Рузиль Минекаев отреагировал на нападки коллеги по сериалу Никиты Кологривого.
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