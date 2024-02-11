Андрей Малахов рассказал, что проснулся с блондинкой в постели

Андрей Малахов показал роскошную блондинку в своей постели

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Малахов опубликовал фото с красивой женщиной в своей постели.

Фото: Инстаграм Малахова

Телеведещий поделился в Инстаграм* красивым снимком. На фото — полуобнажённая блондинка, лицо которой прикрывает шляпа с широкими полями.

"Проснулся с блондинкой после роскошного ужина и концерта", — написал под фотографией шоумен.

Интернет-пользователи предположили, что Андрей Малахов показал свою супругу Наталью Шкулёву. Андрей и Наталья поженились в 2011 году. В ноябре 2017 года женщина подарила телеведущему наследника Александра.

Ранее Андрей Малахов похвастался своим знакомством с моделью Ириной Шейк.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской