Андрей Малахов рассказал, что проснулся с блондинкой в постели

Андрей Малахов опубликовал фото с красивой женщиной в своей постели.
Телеведещий поделился в Инстаграм* красивым снимком. На фото — полуобнажённая блондинка, лицо которой прикрывает шляпа с широкими полями.
"Проснулся с блондинкой после роскошного ужина и концерта", — написал под фотографией шоумен.
Интернет-пользователи предположили, что Андрей Малахов показал свою супругу Наталью Шкулёву. Андрей и Наталья поженились в 2011 году. В ноябре 2017 года женщина подарила телеведущему наследника Александра.
Ранее Андрей Малахов похвастался своим знакомством с моделью Ириной Шейк.
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