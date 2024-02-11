Бузова объяснила, почему не может забыть бывшего мужа Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова рассказала, почему до сих пор вспоминает экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Ольга Бузова объяснила, что не может расстаться с воспоминаниями о Тарасове, так как их связывает общее прошлое. Она признала, что в их жизни были и счастливые моменты.
"Это моё прошлое. Без прошлого не бывает настоящего, не выстраивается будущее", — объяснила звезда.
Она считает нормальным вспоминать ситуации из прошлого, но отметила, что неприемлемо говорить о бывших плохо.
"Не нормально — оскорблять, унижать и говорить ложь и провокации", — выразила своё мнение звезда "Дома-2".
Ранее Ольга Бузова заявила, что Дмитрия Тарасова уже все забыли.
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