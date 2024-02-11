Бузова объяснила, почему не может забыть бывшего мужа Дмитрия Тарасова

Бузова высказалась об экс-супруге Тарасове: были и счастливые моменты

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, почему до сих пор вспоминает экс-супруга Дмитрия Тарасова.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой

Ольга Бузова объяснила, что не может расстаться с воспоминаниями о Тарасове, так как их связывает общее прошлое. Она признала, что в их жизни были и счастливые моменты.

"Это моё прошлое. Без прошлого не бывает настоящего, не выстраивается будущее", — объяснила звезда.

Она считает нормальным вспоминать ситуации из прошлого, но отметила, что неприемлемо говорить о бывших плохо.

"Не нормально — оскорблять, унижать и говорить ложь и провокации", — выразила своё мнение звезда "Дома-2".

Ранее Ольга Бузова заявила, что Дмитрия Тарасова уже все забыли.