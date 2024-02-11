Юлия Пересильд опубликовала фото с дочкой, звездой сериала "Слово пацана"

Юлия Пересильд показала фото с дочкой Анной: "Сестрички"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд поделилась фотографией с дочкой Анной Пересильд и собрала сотни восторженных комментариев подписчиков.

Фото: Инстаграм Юлии Пересильд

Звезда фильма "Вызов" разместила в Инстаграм* совместное фото с дочкой Анной, которая известна российскому зрителю по роли Айгуль в сериале "Слово пацана".

Пересильд рассказала, что посетила с наследницей презентацию онлайн-кинотеатра Wink.

"Желаю нам всем хорошего киносезона!" — написала Пересильд под фото.

Подписчики осыпали маму и дочку комплиментами.

"Чудесные, так похожи!"; "Две королевы"; "Сестрички", — писали фолловеры под постом актрисы.

Ранее сообщалось, что Анна Пересильд исполнила хит Юрия Шатунова "Седая ночь".

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