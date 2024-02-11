Юлия Пересильд опубликовала фото с дочкой, звездой сериала "Слово пацана"

Актриса Юлия Пересильд поделилась фотографией с дочкой Анной Пересильд и собрала сотни восторженных комментариев подписчиков.
Звезда фильма "Вызов" разместила в Инстаграм* совместное фото с дочкой Анной, которая известна российскому зрителю по роли Айгуль в сериале "Слово пацана".
Пересильд рассказала, что посетила с наследницей презентацию онлайн-кинотеатра Wink.
"Желаю нам всем хорошего киносезона!" — написала Пересильд под фото.
Подписчики осыпали маму и дочку комплиментами.
"Чудесные, так похожи!";
"Две королевы";
"Сестрички", — писали фолловеры под постом актрисы.
Ранее сообщалось, что Анна Пересильд исполнила хит Юрия Шатунова "Седая ночь".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.