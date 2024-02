Почему отменили концерты Кристины Орбакайте? Правда об отношениях артистов к России

По словам музыкального критика Евгения Бабичева, причина отмены концертов Кристины Орбакайте в России связана с негативным настроем российских граждан по отношению к артистам, проживающим за границей и приезжающим в Россию для выступлений.

Фото: Wikipedia by Ермолаев Алексей is licensed under CC BY-SA 4.0