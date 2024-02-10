Почему отменили концерты Кристины Орбакайте? Правда об отношениях артистов к России

Музыкальный критик Бабичев объяснил причину отмены концертов Кристины Орбакайте в России

По словам музыкального критика Евгения Бабичева, причина отмены концертов Кристины Орбакайте в России связана с негативным настроем российских граждан по отношению к артистам, проживающим за границей и приезжающим в Россию для выступлений.

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Бабичев указывает, что общество резко настроено против звезд, которые имеют гражданство других стран и проводят там значительное время. Он отмечает непонимание со стороны части россиян к частым приездам артистов для выступлений, после которых они уезжают обратно без постоянного пребывания в России.

Эксперт предполагает, что Орбакайте могла бы зарабатывать только на частных мероприятиях без видеозаписи, чтобы избежать негатива со стороны общества.