Почему отменили концерты Кристины Орбакайте? Правда об отношениях артистов к России

По словам музыкального критика Евгения Бабичева, причина отмены концертов Кристины Орбакайте в России связана с негативным настроем российских граждан по отношению к артистам, проживающим за границей и приезжающим в Россию для выступлений.
Бабичев указывает, что общество резко настроено против звезд, которые имеют гражданство других стран и проводят там значительное время. Он отмечает непонимание со стороны части россиян к частым приездам артистов для выступлений, после которых они уезжают обратно без постоянного пребывания в России.
Эксперт предполагает, что Орбакайте могла бы зарабатывать только на частных мероприятиях без видеозаписи, чтобы избежать негатива со стороны общества.
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