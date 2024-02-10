Лёва Би-2* показал фото и видео из тюрьмы в Таиланде: наша главная цель — свобода

Солист группы "Би-2" Егор Бортник, ивестный как Лёва, продемонстрировал нечеловеческие условия нахождения музыкального коллектива в тайской тюрьме.
Лёва Би-2* опубликовал кадры из тюрьмы в Таиланде. На фото видно, что в камере нет кроватей, поэтому музыкантам приходилось спать на полу "ёлочкой", деля тесное пространство с другими заключёнными.
При этом музыканты не теряли силы духа, смаообладания и чувства юмора. Они фотографировались в камере в стиле фильма "Джентельмены удачи", где Лёва изображал из себя бандита по кличке Доцент.
"Концерты в Таиланде по независящим от нас причинам получились громкими и богатыми на впечатления… Просто хотим напомнить, что главной ценностью Би-2 была и остается свобода", — написал Бортник в своём Instagram*.
Ранее Егор Борник заявил, что в событиях в Таиланде был "русский след".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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