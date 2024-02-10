Юрия Лозу возмутило переименование улицы Булгакова на Украине

Юрий Лоза раскритиковал власти Украины за гонения на Булгакова

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрий Лоза напомнил властям Украины, что писатель Михаил Булгаков родился в Киеве.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы

Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что руководство Украины принимает неадекватные решения, ведя борьбу с классиками литературы.

"Ну как можно переименовывать улицу Булгакова под предлогом защиты интересов страны? Каких интересов, скажите на милость?" — написал музыкант в своём ВК-аккаунте.

Лоза посоветовал рукоодству страны посмотреть в энциклопедии биографию писателя, который работал военврачом в армии Украины.

"Хочется спросить украинцев — если вы запретите Гоголя, Пушкина и Булгакова — с чем и кем останется ваша культура?" — задал певец риторический вопрос.

Ранее Лера Кудрявцева высказалась о фильме по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".