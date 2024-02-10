Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВС РФ под Харьковом нанесли удар по офицерам, отмечавшим назначение Сырского
Аргентинские ученые нашли древнюю танцплощадку со звуковыми эффектами в Перу
Пузыреплодник создаст эффектный акцент в саду
Сливочное масло с укропом - добавка к блюдам, которая придаст им аромат
Певица Алекса готовится к свадьбе со своим избранником
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что Covid-19 стал сезонной инфекцией
Автоэксперт Стрельбицкий: не всегда нужно пугаться звуков, издаваемых автомобилем
Эпидемиолог Руженцова признала необходимость ежедневной уборки дома
BMJ Medicine: открыт новый способ похудения при помощи кофейной диеты
Юрия Лозу возмутило переименование улицы Булгакова на Украине

Юрий Лоза раскритиковал власти Украины за гонения на Булгакова

0:51
Шоу-бизнес

Юрий Лоза напомнил властям Украины, что писатель Михаил Булгаков родился в Киеве.

Юрий Лоза раскритиковал власти Украины за гонения на Булгакова
Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы

Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что руководство Украины принимает неадекватные решения, ведя борьбу с классиками литературы.

"Ну как можно переименовывать улицу Булгакова под предлогом защиты интересов страны? Каких интересов, скажите на милость?" — написал музыкант в своём ВК-аккаунте.

Лоза посоветовал рукоодству страны посмотреть в энциклопедии биографию писателя, который работал военврачом в армии Украины.

"Хочется спросить украинцев — если вы запретите Гоголя, Пушкина и Булгакова — с чем и кем останется ваша культура?" — задал певец риторический вопрос.

Ранее Лера Кудрявцева высказалась о фильме по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Популярный спатифиллум растёт у многих, но не все знают как за ним ухаживать

Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.

Советуем, как успешно ухаживать за растением "женское счастье"
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов считает, что отстранённую Валиеву могли подставить
Злой умысел: дисквалифицированную за допинг фигуристку Валиеву могли подставить, заявил 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов
От воя до аплодисментов: мировые СМИ "порвало" интервью Карлсона с Путиным
Непокорные и ласковые: сильные породы кошек с уникальным характером
В Авдеевке ВС РФ перерезает город пополам, начинаются атаки на Часов Яр Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Почему обгон патрульной машины ДПС может привести к штрафу или лишению прав
Туристка из России назвала пять стран, где особо радушны к россиянам
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Последние материалы
Пузыреплодник создаст эффектный акцент в саду
Певица Алекса готовится к свадьбе со своим избранником
Сливочное масло с укропом - добавка к блюдам, которая придаст им аромат
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что Covid-19 стал сезонной инфекцией
Автоэксперт Стрельбицкий: не всегда нужно пугаться звуков, издаваемых автомобилем
Эпидемиолог Руженцова признала необходимость ежедневной уборки дома
BMJ Medicine: открыт новый способ похудения при помощи кофейной диеты
ВС РФ продолжают затягивать кольцо в Авдеевке, ввод резерва ВСУ не помогает
Звезда сериала "Клон" снялась в пикантной фотосессии
PRSB: Археологи нашли следы прибытия людей в Южную Америку 25-27 тысяч лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников