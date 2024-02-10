Юрия Лозу возмутило переименование улицы Булгакова на Украине

Юрий Лоза напомнил властям Украины, что писатель Михаил Булгаков родился в Киеве.
Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что руководство Украины принимает неадекватные решения, ведя борьбу с классиками литературы.
"Ну как можно переименовывать улицу Булгакова под предлогом защиты интересов страны? Каких интересов, скажите на милость?" — написал музыкант в своём ВК-аккаунте.
Лоза посоветовал рукоодству страны посмотреть в энциклопедии биографию писателя, который работал военврачом в армии Украины.
"Хочется спросить украинцев — если вы запретите Гоголя, Пушкина и Булгакова — с чем и кем останется ваша культура?" — задал певец риторический вопрос.
Ранее Лера Кудрявцева высказалась о фильме по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.