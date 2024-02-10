Киркоров остался без денег: не смог заплатить мизерную сумму налогов

Филиппу Киркорову были заблокированы счета в трёх разных банках из-за неуплаты налогов на сумму 47 тысяч рублей.
Решение о блокировке было вынесено по требованию ФНС, так как певец не оплатил страховые взносы.
Ранее перед Новым годом Киркоров погасил все свои долги перед налоговой, переведя им 12,3 миллиона рублей, включая земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН.
Ранее сообщалосьь, что Филиппа Киркорова не лишили членства в жюри шоу "Маска".
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.