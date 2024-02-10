Киркоров остался без денег: не смог заплатить мизерную сумму налогов

Счета Филиппа Киркорова заблокировали из-за неуплаты налогов на сумму 47 тысяч рублей

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филиппу Киркорову были заблокированы счета в трёх разных банках из-за неуплаты налогов на сумму 47 тысяч рублей.

Решение о блокировке было вынесено по требованию ФНС, так как певец не оплатил страховые взносы.

Ранее перед Новым годом Киркоров погасил все свои долги перед налоговой, переведя им 12,3 миллиона рублей, включая земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН.

Ранее сообщалосьь, что Филиппа Киркорова не лишили членства в жюри шоу "Маска".