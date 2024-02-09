Николай Басков показал свою любовь по имени Шанель

Николай Басков показал свою царственную породистую кошку по кличке Шанель.
Народный артист России опубликовал фото своей красивой кошки. Полосатая красавица на фотографии расположилась на диване.
"Кто скучал по Шанель?" — спросил у подписчиков певец.
Фоловеры оценили кошку Баскова.
"Какая она больгая и красивая стала. И подушечки подобрали в цвет шерсти";
"Ваша Шанель лучше всех красавиц!";
"Такой взгляд — ты меня фотографируешь?" — писали подписчики под постом артиста.
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