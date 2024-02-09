Николай Басков показал свою любовь по имени Шанель

Николай Басков похвастался своей кошкой: "Кто скучал по Шанель?"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Басков показал свою царственную породистую кошку по кличке Шанель.

Фото: Инстаграм Баскова

Народный артист России опубликовал фото своей красивой кошки. Полосатая красавица на фотографии расположилась на диване.

"Кто скучал по Шанель?" — спросил у подписчиков певец.

Фоловеры оценили кошку Баскова.

"Какая она больгая и красивая стала. И подушечки подобрали в цвет шерсти"; "Ваша Шанель лучше всех красавиц!"; "Такой взгляд — ты меня фотографируешь?" — писали подписчики под постом артиста.

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