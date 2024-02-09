Бритни Спирс рассказала о романтике с Беном Аффлеком: целовались той ночью

Бритни Спирс намекнула на отношения с Беном Аффлеком

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс поведала историю романтических отношений с актёром Беном Аффлеком.

Фото: Инстаграм Бритни Спирс

Бритни Спирс опубликовала совместное фото с мужем Дженнифер Лопес Беном Аффлеком и Дайан Уоррен. Она назвала его потрясающим актёром.

"Я забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью. Честно говоря, я забыла… Черт, это безумие! Жаль, что я не могу рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого! О боже, я просто веду себя как сплетница! Пссс, на самом деле забыла!" — написала интригующий пост Бритни в Инстаграм*.

Ранее Бритни Спирс отстранили от участия в светском мероприятии после её появления топлесс.

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