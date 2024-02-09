Бритни Спирс рассказала о романтике с Беном Аффлеком: целовались той ночью

Певица Бритни Спирс поведала историю романтических отношений с актёром Беном Аффлеком.
Бритни Спирс опубликовала совместное фото с мужем Дженнифер Лопес Беном Аффлеком и Дайан Уоррен. Она назвала его потрясающим актёром.
"Я забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью. Честно говоря, я забыла… Черт, это безумие! Жаль, что я не могу рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого! О боже, я просто веду себя как сплетница! Пссс, на самом деле забыла!" — написала интригующий пост Бритни в Инстаграм*.
Ранее Бритни Спирс отстранили от участия в светском мероприятии после её появления топлесс.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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