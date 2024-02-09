Леонид Агутин трогательно поздравил дочку Лизу с днём рождения: "Горжусь тобой"

Леонид Агутин шокирован тем, что его дочке исполнилось 25 лет

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин обратился к дочке Лизе в честь её 25-летия.

Фото: Интаграм Агутина

Певец опубликовал пост в Инстаграм* в честь дня рождения дочери. Он признался, что его шокирует тот факт, что его младшей дочери исполнилось уже 25 лет.

"Я горжусь тобой, наша очень взрослая, крутая и невероятно талантливая девочка! И очень люблю! Спасибо судьбе, что выбрала меня, стать твоим отцом! Это честь для меня!" — написал Агутин в социальной сети.

Елизавета-Мария — дочь Леонида Агутина от Анжелики Варум. У артиста есть ещё дочь Полина от предыдущего брака с балериной Марией Воробьёвой.

Ранее певец Александр Ревва опубликовал фото с дочерью Алисой.

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