Певицу Светлану Лободу обвинили в мошенничестве: на певицу написали заявление в правоохранительные органы

Певицу Светлану Лободу обвиняют в подделке документов

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитор Олег Влади заявил, что его обманула певица Светлана Лобода.

Фото: ВК-аккаунт Светланы Лободы

Как сообщает Telegram-канал Mash, музыкант написал заявление в правоохранительные органы на певицу Светлану Лободу по обвинению в мошенничестве.

Он заявил, что певица подделала документы, чтобы отобрать у него права на песню "К черту любовь".

"Лобода подделала его подпись в договоре на отчуждение прав на трек", — цитирует слова юриста Валерии Рытвиной Telegram-канал Mash.

Юрист отметила, что экспертиза почерка в документе подтвердила недостоверность подписи.