Певицу Светлану Лободу обвинили в мошенничестве: на певицу написали заявление в правоохранительные органы

Композитор Олег Влади заявил, что его обманула певица Светлана Лобода.
Как сообщает Telegram-канал Mash, музыкант написал заявление в правоохранительные органы на певицу Светлану Лободу по обвинению в мошенничестве.
Он заявил, что певица подделала документы, чтобы отобрать у него права на песню "К черту любовь".
"Лобода подделала его подпись в договоре на отчуждение прав на трек", — цитирует слова юриста Валерии Рытвиной Telegram-канал Mash.
Юрист отметила, что экспертиза почерка в документе подтвердила недостоверность подписи.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.