Актёр Олег Басилашвили выскзался о фильме "Мастер и Маргарита"

Актёр Олег Басилашвили объяснил, в чём, на его взгляд, заключается недостаток новой версии фильма "Мастер и Маргарита".
Фильм "Мастер и Маргарита" вызывает множество споров среди тех, кто уже посмотрел новую экранизацию романа Михаила Булгакова.
О фильме, в котором главные роли сыграли актёры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, высказался актёр, сыгравший Воланда в предудущей экранизациии бессмертного литературного произведения режиссёра Владимира Бортко.
Басилашвили признался. что не смотрел новый фильм, однако он много о нём слышал.
"Я предварительно прочел множество рецензий о том, как смонтирован этот фильм, как снят. Мне кажется, что это самостоятельное художественное произведение и оно уж точно не имеет никакого отношения к Михаилу Афанасьевичу Булгакову", — выразил своё мнение народный артист СССР в беседе с "Абзацем".
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о фильме "Мастер и Маргарита".
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.