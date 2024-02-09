Актёр Олег Басилашвили выскзался о фильме "Мастер и Маргарита"

Актёр Олег Басилашвили раскритиковал фильм "Мастер и Маргарита"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Олег Басилашвили объяснил, в чём, на его взгляд, заключается недостаток новой версии фильма "Мастер и Маргарита".

Фото: commons.wikimedia.org/ by Unknown author is licensed under For photos in the first category created before 1969, also {{PD-1996}} usually applies.

Фильм "Мастер и Маргарита" вызывает множество споров среди тех, кто уже посмотрел новую экранизацию романа Михаила Булгакова.

О фильме, в котором главные роли сыграли актёры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, высказался актёр, сыгравший Воланда в предудущей экранизациии бессмертного литературного произведения режиссёра Владимира Бортко.

Басилашвили признался. что не смотрел новый фильм, однако он много о нём слышал.

"Я предварительно прочел множество рецензий о том, как смонтирован этот фильм, как снят. Мне кажется, что это самостоятельное художественное произведение и оно уж точно не имеет никакого отношения к Михаилу Афанасьевичу Булгакову", — выразил своё мнение народный артист СССР в беседе с "Абзацем".

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о фильме "Мастер и Маргарита".