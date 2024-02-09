Фигурист Роман Костомаров рассказал о выходе биографического фильма "Рожденный дважды"

Роман Костомаров рассказал о скором выходе фильма о своём "втором рождении"

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Фигурист Роман Костомаров поведал о том, что в марте на экраны выйдет фильм, рассказывающий историю его непростой жизни.

Фото: Инстаграм Костомарова

Олимпийский чемпион признался, что не поверил бы, если бы кто-нибудь рассказал бы его судьбу, которая больше похожа на сценарий фильма.

Он рассказал, что действительно был снят фильм о его жизни, рассказывающий о событиях, начиная с детства фигуриста.

"Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья — мама, жена, дочь, — друзья, коллеги, врачи. Это в том числе и их истории, как они через все это проходили и откуда брали силы", — написал спортсмен в Инстаграм*.

Костомаров объяснил, что фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды" появится в кинотеатрах с 9 марта.

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