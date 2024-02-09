Ольга Бузова высказалась в поддержку страдающего онкологией короля Великобритании

Ольга Бузова прокомментировала новость о заболевшем раком короле Великобритании Карле III.
Звезда "Дома-2" рассказала, что известие о тяжёлом недуге короля Великобритании услышала перед вылетом в Санкт-Петербург.
"Увидела в новостях, что у короля Великобритании рак. Очень жаль его по-человечески. И всех людей, кто болеет", — написала Бузова в Инстаграм*.
Она призвала россиян следить за своим здоровьем, проходя профилактические осмотры в онкоцентрах, которые, по словам звезды, есть почти в каждом регионе РФ.
"Я планирую это сделать в марте", — объяснила Ольга.
Ранее онколог Евгения Черёмушкина заявила, что больного раком короля Британии можно спасти с помощью хирургического лечения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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