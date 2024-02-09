Ольга Бузова высказалась в поддержку страдающего онкологией короля Великобритании

Ольге Бузовой стало жалко болеющего раком короля Великобритании

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова прокомментировала новость о заболевшем раком короле Великобритании Карле III.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain

Звезда "Дома-2" рассказала, что известие о тяжёлом недуге короля Великобритании услышала перед вылетом в Санкт-Петербург.

"Увидела в новостях, что у короля Великобритании рак. Очень жаль его по-человечески. И всех людей, кто болеет", — написала Бузова в Инстаграм*.

Она призвала россиян следить за своим здоровьем, проходя профилактические осмотры в онкоцентрах, которые, по словам звезды, есть почти в каждом регионе РФ.

"Я планирую это сделать в марте", — объяснила Ольга.

Ранее онколог Евгения Черёмушкина заявила, что больного раком короля Британии можно спасти с помощью хирургического лечения.

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