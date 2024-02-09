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Садальский упрекнул композитора Игоря Крутого: "А как же Родина?"

Садальский раскритиковал Игоря Крутого за отъезд в США

0:45
Шоу-бизнес

Станислава Садальского возмутило то, что родственники российского композитора Игоря Крутого живут в США.

Садальский раскритиковал Игоря Крутого за отъезд в США
Фото: https://openverse.org/image/fbb87266-e915-4215-b250-1ea10d908998?q=игорь%20крутой by "Игорь Крутой на награждении на Детской Новой волне 2015" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не одобрил отъезд знаменитого российского композитора Игоря Крутого в США, который отправился на юбилей 90-летней мамы. СМИ сообщают, что он планирует вернуться в Россию весной.

"В Америке у Игоря не только мама, но и жена с дочками. Может наше СМИ спросит: "А как же Родина?" Ни хорошо, ни плохо. Закончилась у Крутого эпоха?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов и Игорь Крутой спели в дуэте песню из сериала "Слово пацана".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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