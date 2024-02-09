Садальский упрекнул композитора Игоря Крутого: "А как же Родина?"

Станислава Садальского возмутило то, что родственники российского композитора Игоря Крутого живут в США.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не одобрил отъезд знаменитого российского композитора Игоря Крутого в США, который отправился на юбилей 90-летней мамы. СМИ сообщают, что он планирует вернуться в Россию весной.
"В Америке у Игоря не только мама, но и жена с дочками. Может наше СМИ спросит: "А как же Родина?" Ни хорошо, ни плохо. Закончилась у Крутого эпоха?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Стас Михайлов и Игорь Крутой спели в дуэте песню из сериала "Слово пацана".
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.