Певица Лобода обвиняется в подделке документов композитора Олега Влади

Юрист Рытвина рассказала, что певица Светлана Лобода подделала контракт с композитором Олегом Влади

По мнению юриста Валерии Рытвиной, певица Светлана Лобода подделала контракт, который заключен с композитором Олегом Влади, для лишения его авторских прав на одну из песен. Речь идёт о хите "А может к чёрту любовь".

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Правозащитника поделилась, что данному делу уже почти год.

"Выяснилось, что один из договоров поддельный. То есть договор на украинском языке. Увидели подпись Олега, а Олег это не подписывал", — рассказала Рытвина в беседе с Телеканалом "360".

Отмечается, что в контракте стоит неподлинная подпись. Данный договор представлен Лободой в Sony Music. На основании этого документа происходила трансляция песни на украинском языке.

Юрист подчеркнула, что Влади очень неприятно произошедшее. Песня монетизируется на Украине по договору, который не был подписан композитором.

Лобода "К чёрту любовь"