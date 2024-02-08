Певица Лобода обвиняется в подделке документов композитора Олега Влади

По мнению юриста Валерии Рытвиной, певица Светлана Лобода подделала контракт, который заключен с композитором Олегом Влади, для лишения его авторских прав на одну из песен. Речь идёт о хите "А может к чёрту любовь".
Правозащитника поделилась, что данному делу уже почти год.
"Выяснилось, что один из договоров поддельный. То есть договор на украинском языке. Увидели подпись Олега, а Олег это не подписывал", — рассказала Рытвина в беседе с Телеканалом "360".
Отмечается, что в контракте стоит неподлинная подпись. Данный договор представлен Лободой в Sony Music. На основании этого документа происходила трансляция песни на украинском языке.
Юрист подчеркнула, что Влади очень неприятно произошедшее. Песня монетизируется на Украине по договору, который не был подписан композитором.
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