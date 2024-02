Певица Лобода обвиняется в подделке документов композитора Олега Влади

По мнению юриста Валерии Рытвиной, певица Светлана Лобода подделала контракт, который заключен с композитором Олегом Влади, для лишения его авторских прав на одну из песен. Речь идёт о хите "А может к чёрту любовь".

