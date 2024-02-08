Лариса Гузеева показала, как выглядела в 1998 году: "Нереальная вы наша"

Лариса Гузеева поделилась кадрами 25-летней давности. На видео актриса поёт красивую колыбельную песню на грузинском языке.
Звезда фильма "Жестокий романс" разметила в своём Инстаграм видео, на котором она исполняет грузинскую песню. В 1998-м году у Гузеевой была короткая стильная стрижка.
Поклонники телеведущей были просто очарованы внешностью и голосом телеведущей.
"Красивая женщина и в молодости и в возрасте неотразима";
"Какая красивая песня в исполнении красивой женщины";
"Нереальная вы наша. Заслушалась. Как мантра звучит", — писали фолловеры под постом Гузеевой.
Ранее Лариса Гузеева приготовила сложное блюдо.
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При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.