Лариса Гузеева показала, как выглядела в 1998 году: "Нереальная вы наша"

Лариса Гузеева опубликовала архивные кадры 1998 года: "Красивая женщина"

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Лариса Гузеева поделилась кадрами 25-летней давности. На видео актриса поёт красивую колыбельную песню на грузинском языке.

Фото: Инстаграм Гузеевой

Звезда фильма "Жестокий романс" разметила в своём Инстаграм видео, на котором она исполняет грузинскую песню. В 1998-м году у Гузеевой была короткая стильная стрижка.

Поклонники телеведущей были просто очарованы внешностью и голосом телеведущей.

"Красивая женщина и в молодости и в возрасте неотразима"; "Какая красивая песня в исполнении красивой женщины"; "Нереальная вы наша. Заслушалась. Как мантра звучит", — писали фолловеры под постом Гузеевой.

Ранее Лариса Гузеева приготовила сложное блюдо.

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