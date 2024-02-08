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Дочку Глюкозы Лидию раскритиковали за старушачьий наряд: как будто все 50

Дочку Глюкозы высмеяли за странный наряд: бабский стиль

1:08
Шоу-бизнес

Старшая дочка певицы Глюкозы Лидия появилась в социальных сетях матери в наряде, который не понравился подписчикам артистки.

Дочку Глюкозы высмеяли за странный наряд: бабский стиль
Фото: Инстаграм певицы Глюкозы

Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, опубликовала в Инстаграм* видео с 16-летней дочкой Лидией под свою песню "Руки-бёдра".

"Опять морозы. Согревайтесь по мой энергичный трек, как мы с дочкой", — подписала кадры певица.

Подписчики обратили внимание на необычный наряд девочки, который показалася фоловерам старушачьим.

"Я одна не понимаю этот бабский стиль на молодой девушке?";

"Дочка как бурановская бабушка";

"Дочке как будто все 50", — писали интернет-пользователи под видео.

Глюкоза состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Страршая дочь Лидия у пары родилась в 2007 году, младшая Вера появилась на свет в 2011 году.

Старшая наследница Глюкозы решила пойти по стопам матери. Она пишет песни под псевдонимом Lidus.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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