Дочку Глюкозы Лидию раскритиковали за старушачьий наряд: как будто все 50

Старшая дочка певицы Глюкозы Лидия появилась в социальных сетях матери в наряде, который не понравился подписчикам артистки.
Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, опубликовала в Инстаграм* видео с 16-летней дочкой Лидией под свою песню "Руки-бёдра".
"Опять морозы. Согревайтесь по мой энергичный трек, как мы с дочкой", — подписала кадры певица.
Подписчики обратили внимание на необычный наряд девочки, который показалася фоловерам старушачьим.
"Я одна не понимаю этот бабский стиль на молодой девушке?";
"Дочка как бурановская бабушка";
"Дочке как будто все 50", — писали интернет-пользователи под видео.
Глюкоза состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Страршая дочь Лидия у пары родилась в 2007 году, младшая Вера появилась на свет в 2011 году.
Старшая наследница Глюкозы решила пойти по стопам матери. Она пишет песни под псевдонимом Lidus.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.