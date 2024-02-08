Илона Маска возмутила замена Джонни Деппа в "Пиратах карибского моря" на женщину

Илон Маск не доволен заменой Джонии Деппа в "Пиратах карибского моря"

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на новость о том, что актёра Джонни Деппа в фильме "Пираты Карибского моря" могут заменить на актрису Айо Эдебири.

Фото: Инстаграм актрисы Айо Эдебири

Илон Маск опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что Джонни Деппа в шестой части "Пиратов Карибского моря", вероятно, заменит актриса и комик Айо Эдебири.

"Disney отстой!" — написал владелец компании SpaceX.

СМИ США пишут, что темнокожая актриса Эдебери исполнит роль героини, прототипом которой послужила рыжеволосая ирландская пиратка Энн Бонни.

Джонни Депп попал в немилость в Голливуде и лишился несколько ролей после скандала с бывшей женой Эмбер Херд.