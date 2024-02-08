Илона Маска возмутила замена Джонни Деппа в "Пиратах карибского моря" на женщину

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на новость о том, что актёра Джонни Деппа в фильме "Пираты Карибского моря" могут заменить на актрису Айо Эдебири.
Илон Маск опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что Джонни Деппа в шестой части "Пиратов Карибского моря", вероятно, заменит актриса и комик Айо Эдебири.
"Disney отстой!" — написал владелец компании SpaceX.
СМИ США пишут, что темнокожая актриса Эдебери исполнит роль героини, прототипом которой послужила рыжеволосая ирландская пиратка Энн Бонни.
Джонни Депп попал в немилость в Голливуде и лишился несколько ролей после скандала с бывшей женой Эмбер Херд.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.