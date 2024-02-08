Юную Пересильд перепутали с её дочкой Анной, известной по роли Айгуль в сериале "Слово пацана"

Актриса Юлия Пересильд опубликовала архивные кадры, на которых она поёт в детском лагере. Поклонники актрисы были поражены её сходством с дочерью Анной Пересильд.
На видео юная актриса поёт с подругой песню Анжелики Варум "Городок".
"Юность. КВНовский лагерь "Семь чудес". Мы с Таней Тереховой поём. Прислал Пашка Воронков. И нахлынули воспоминания", — написала под видео звезда фильма "Вызов" в Инстаграм*.
Фоловеры обратили внимание на то, что дочка Пересильд Анна, которая изветсна по роли Айгуль в сериале "Слово пацана" очень похожа на маму.
"Анка сейчас как Юля на этом видео. Очень похожи";
"Как будто Аня на видео, очень похожи";
"Думала это ваша дочка";
"Копия Айгуль", — писали подписчики под видео актрисы.
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