Юную Пересильд перепутали с её дочкой Анной, известной по роли Айгуль в сериале "Слово пацана"

Юлию Пересильд перепутали с её дочкой Анной на архивных кадрах

Актриса Юлия Пересильд опубликовала архивные кадры, на которых она поёт в детском лагере. Поклонники актрисы были поражены её сходством с дочерью Анной Пересильд.

Фото: Инстаграм Юлии Пересильд

На видео юная актриса поёт с подругой песню Анжелики Варум "Городок".

"Юность. КВНовский лагерь "Семь чудес". Мы с Таней Тереховой поём. Прислал Пашка Воронков. И нахлынули воспоминания", — написала под видео звезда фильма "Вызов" в Инстаграм*.

Фоловеры обратили внимание на то, что дочка Пересильд Анна, которая изветсна по роли Айгуль в сериале "Слово пацана" очень похожа на маму.

"Анка сейчас как Юля на этом видео. Очень похожи";

"Как будто Аня на видео, очень похожи";

"Думала это ваша дочка";

"Копия Айгуль", — писали подписчики под видео актрисы.

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