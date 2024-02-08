Жених Клавы Коки изобразил разные типы парней в день влюблённых

Избранник певицы Клавы Коки Александр Поверин показал, как ведут себя разные типы парней 14 февраля, в день святого Валентина.
Поверин опубликовал несколько соединённых в одно видео. На кадрах он изобразил парней, которые выбрали разные подарки для своих девушек в день влюблённых.
Начинается видео с неуверенных в себе молодых людей, которые решили подарить своим невестам конфеты или мягкие игрушки. Более уверенными чувствуют себя парни, выбравшие цветы. Самым героийским он показал бойфренда, который несёт своей девушке в подарок ювелирное украшение.
Ранее певица Люся Чеботина раскритиковала избранника Клавы Коки.
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При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.