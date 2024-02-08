Жених Клавы Коки изобразил разные типы парней в день влюблённых

Возлюбленный Клавы Коки показал типы парней 14 февраля

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Избранник певицы Клавы Коки Александр Поверин показал, как ведут себя разные типы парней 14 февраля, в день святого Валентина.

Фото: Инстаграм Клавы Коки

Поверин опубликовал несколько соединённых в одно видео. На кадрах он изобразил парней, которые выбрали разные подарки для своих девушек в день влюблённых.

Начинается видео с неуверенных в себе молодых людей, которые решили подарить своим невестам конфеты или мягкие игрушки. Более уверенными чувствуют себя парни, выбравшие цветы. Самым героийским он показал бойфренда, который несёт своей девушке в подарок ювелирное украшение.

Ранее певица Люся Чеботина раскритиковала избранника Клавы Коки.

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