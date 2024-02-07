Лера Кудрявцева высказалась о фильме "Мастер и Маргарита"

Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от просмотра фильма "Мастер и Маргарита"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, какое впечтление на неё произвёл фильм режиссёра Михаила Локшина "Мастер и Маргарита".

Фото: commons.wikimedia.org/ by Unknown author is licensed under For photos in the first category created before 1969, also {{PD-1996}} usually applies.

Она похвалила картину за визуал и за наполнение. Телеведущая призналась, что именно так представляла себе моменты, которые читала в романе Михаила Булгакова.

"На злобу дня, но с погружением в булгаковскую Москву…Воланд, Мастер, Маргарита просто в точку! Очень интересное решение!" — написала Лера в своём Telegram-канале.

Звезда воздержалась от спойлеров и рекомендовала посмотреть фильм.

Ранее о фильме "Мастер и Маргарита" высказалась дочь Леонида Якубовича Варвара.