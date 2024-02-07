Лера Кудрявцева высказалась о фильме "Мастер и Маргарита"

Лера Кудрявцева рассказала, какое впечтление на неё произвёл фильм режиссёра Михаила Локшина "Мастер и Маргарита".
Она похвалила картину за визуал и за наполнение. Телеведущая призналась, что именно так представляла себе моменты, которые читала в романе Михаила Булгакова.
"На злобу дня, но с погружением в булгаковскую Москву…Воланд, Мастер, Маргарита просто в точку! Очень интересное решение!" — написала Лера в своём Telegram-канале.
Звезда воздержалась от спойлеров и рекомендовала посмотреть фильм.
Ранее о фильме "Мастер и Маргарита" высказалась дочь Леонида Якубовича Варвара.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.