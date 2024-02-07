Андрей Малахов рассказал, откуда он знает модель Ирину Шейк

Андрей Малахов вспоминил обстоятельства своего знакомства с всемирно известной моделью Ириной Шейк.
Телеведущий рассказал, что 10 лет назад Ирина Шайхлисламова (настоящее имя Ирины Шейк) возглавляла с табличкой открытие XXII Зимних Олимпийских игр.
Он ометил, что стадион скандировал два лозунга: "Go Russia!" и "Нас не догонят!"
"Сейчас, спустя 10 лет, когда Ира не просто популярная модель, а главная звезда мировых светских хроник, её действительно трудно догнать!" — написал Малахов в запрещённой социальной сети.
Он поведал, что с Шейк вспоминали детство, которое модель провела в Еманжелинске Челябинской области. Детство Малахова прошло в Апатитах Мурманской области.
Ранее Ирина Шейк показала чёрно-белое фото своей красавицы мамы.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.