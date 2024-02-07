Андрей Малахов рассказал, откуда он знает модель Ирину Шейк

Андрей Малахов похвастался своим знакомством с Ириной Шейк

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Андрей Малахов вспоминил обстоятельства своего знакомства с всемирно известной моделью Ириной Шейк.

Фото: Инстаграм Андрея Малахова

Телеведущий рассказал, что 10 лет назад Ирина Шайхлисламова (настоящее имя Ирины Шейк) возглавляла с табличкой открытие XXII Зимних Олимпийских игр.

Он ометил, что стадион скандировал два лозунга: "Go Russia!" и "Нас не догонят!"

"Сейчас, спустя 10 лет, когда Ира не просто популярная модель, а главная звезда мировых светских хроник, её действительно трудно догнать!" — написал Малахов в запрещённой социальной сети.

Он поведал, что с Шейк вспоминали детство, которое модель провела в Еманжелинске Челябинской области. Детство Малахова прошло в Апатитах Мурманской области.

Ранее Ирина Шейк показала чёрно-белое фото своей красавицы мамы.