Беременная актриса Зоя Бербер вышла замуж: "Мы сделали это!"

Звезда "Реальных пацанов" актриса Зоя Бербер вышла замуж

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Зоя Бербер, известная российскому зрителю по сериалу "Реальные пацаны", показала свою свадьбу с коллегой по актёрскому цеху.

Фото: Инстаграм Зои Бербер

Зоя Бербер, сыгравшая в сериале "Реальные пацаны" жену Коляна, пошла под венец с актёром Максимом Белбородовым. Звезда кинематографа сейчас беременна, она ждёт второго ребенка.

О регистрации брака Бербер рассказала поклонникам в социальных сетях.

"Мы сделали это! Муж и жена! Пусть этот день будет началом прекрасной и неповторимой истории. Нашей истории. Люблю тебя!" — поделилась радостным изветстием Зоя.

Осенью прошлого года актриса делала намёки на скорую свадьбу, публикуя фото с кольцом на безымянном пальце.