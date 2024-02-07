Беременная актриса Зоя Бербер вышла замуж: "Мы сделали это!"

Актриса Зоя Бербер, известная российскому зрителю по сериалу "Реальные пацаны", показала свою свадьбу с коллегой по актёрскому цеху.
Зоя Бербер, сыгравшая в сериале "Реальные пацаны" жену Коляна, пошла под венец с актёром Максимом Белбородовым. Звезда кинематографа сейчас беременна, она ждёт второго ребенка.
О регистрации брака Бербер рассказала поклонникам в социальных сетях.
"Мы сделали это! Муж и жена! Пусть этот день будет началом прекрасной и неповторимой истории. Нашей истории. Люблю тебя!" — поделилась радостным изветстием Зоя.
Осенью прошлого года актриса делала намёки на скорую свадьбу, публикуя фото с кольцом на безымянном пальце.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.