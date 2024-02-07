Елена Борщёва перевоплотилась в обладательницу премии "Грэмми" певицу Майли Сайрус

Звезда КВН Елена Борщёва показала пародию на звезду США Майли Сайрус.
Юмористка Елена Борщёва опубликовала своё выступление 2017 года из шоу "Короли фанеры". В нём она пародирует клип Майли Сайрус "Wrecking Ball".
"Недавно Майли Сайрус наконец-то получила "Грэмми". Видели её победный танец? А как вам моё переволощение?" — написала звезда в запрещённой социальной сети.
Борщёва в клипе разрушает стену, за которой стоят удивлённые поступком женщины строители.
Майли Сайрус в этом году получила награду премии "Грэмми" в номинации "лучшая запись года" за песню Flowers.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.