Елена Борщёва перевоплотилась в обладательницу премии "Грэмми" певицу Майли Сайрус

Елена Борщёва спародировала певицу Майли Сайрус

Звезда КВН Елена Борщёва показала пародию на звезду США Майли Сайрус.

Фото: Инстаграм Борщёвой

Юмористка Елена Борщёва опубликовала своё выступление 2017 года из шоу "Короли фанеры". В нём она пародирует клип Майли Сайрус "Wrecking Ball".

"Недавно Майли Сайрус наконец-то получила "Грэмми". Видели её победный танец? А как вам моё переволощение?" — написала звезда в запрещённой социальной сети.

Борщёва в клипе разрушает стену, за которой стоят удивлённые поступком женщины строители.

Майли Сайрус в этом году получила награду премии "Грэмми" в номинации "лучшая запись года" за песню Flowers.