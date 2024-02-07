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Елена Борщёва перевоплотилась в обладательницу премии "Грэмми" певицу Майли Сайрус

Елена Борщёва спародировала певицу Майли Сайрус

Шоу-бизнес

Звезда КВН Елена Борщёва показала пародию на звезду США Майли Сайрус.

Елена Борщёва спародировала певицу Майли Сайрус
Фото: Инстаграм Борщёвой

Юмористка Елена Борщёва опубликовала своё выступление 2017 года из шоу "Короли фанеры". В нём она пародирует клип Майли Сайрус "Wrecking Ball".

"Недавно Майли Сайрус наконец-то получила "Грэмми". Видели её победный танец? А как вам моё переволощение?" — написала звезда в запрещённой социальной сети.

Борщёва в клипе разрушает стену, за которой стоят удивлённые поступком женщины строители.

Майли Сайрус в этом году получила награду премии "Грэмми" в номинации "лучшая запись года" за песню Flowers.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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