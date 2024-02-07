Тина Канделаки поделилась общей с мужем мечтой: "Кофе в Нью-Йорке за рубли"

Тина Канделаки рассказала, о чём они мечтают с мужем

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки в день рождения мужа написала пост, в котором обмолвилась о мечте, которую они разделяют с супругом.

Фото: Инстаграм Тины Канделаки

Директор телеканала ТНТ опубликовала романтические снимки с мужем в честь дня рождения супруга Василия Бровко.

Она отметила, что надеется на исполнение самых безумных мечтаний. К числу таких она отнесла возможность купить кофе в США за российские рубли.

"Даже кофе в Нью-Йорке за рубли", — написала Канделаки в запрещённой социальной сети.

Телеведущая Тина Канделаки вышла замуж за Василия Бровко 9 лет назад. В 2023 году Канделаки стала мамой в третий раз. В браке с Бровко у неё родился сын.