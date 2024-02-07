Ольга Бузова снова подколола своего экс-супруга Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова неожиданно вспомнила о своём бывшем муже, футболисте Дмитрии Тарасове.
Ольга Бузова стала ведущей нового шоу на ТНТ "Это нормально" с Дмитрием Дибровым.
Звезда снова вернулась к теме, которая её по-прежнему волнует.
"У меня был брак со спортсменом. И мой бывший муж Дмитрий Тарасов, его уже не знают, раньше знали. Зачем я про него напомнила? Никто бы не вспомнил. Раньше он играл за мою команду. Теперь он без команды", — заявила Ольга на шоу.
Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что Ольга Бузова обрела популярность благодаря ему. Новая жена Тарасова Анастасия Костенко сейчас снова беременна. Пара готовится стать родителями в четвёртый раз.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.