Отдых на Бали для экс-продюсера Анны Асти Георгия Аглицкого закончился смертью.
Аглицкий разбился насмерть на острове Бали в результате автомобильной аварии. О несчастном случае со смертельным исходом сообщили друзья продюсера.
Бывший продюсер певицы Анны Асти часто отдыхал на Бали. В последнее время он проживал на острове постоянно.
Перед смертью в социальных сетях Аглицкий оставил пост, который сейчас выглядит пророческим.
"Мир порой бывает очень несправедлив и жесток, к большому сожалению!" — написал продюсер в своём микроблоге незадолго до кончины.
Ранее сообщалось, что заподозренная в побеге из России Анна Асти вышла на связь.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.