Разбившийся на Бали экс-продюсер Анны Асти оставил пророческое послание

Экс-продюсер Анны Асти умер в результате несчастного случая на острове Бали

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отдых на Бали для экс-продюсера Анны Асти Георгия Аглицкого закончился смертью.

Фото: Инстаграм Георгия Аглицкого

Аглицкий разбился насмерть на острове Бали в результате автомобильной аварии. О несчастном случае со смертельным исходом сообщили друзья продюсера.

Бывший продюсер певицы Анны Асти часто отдыхал на Бали. В последнее время он проживал на острове постоянно.

Перед смертью в социальных сетях Аглицкий оставил пост, который сейчас выглядит пророческим.

"Мир порой бывает очень несправедлив и жесток, к большому сожалению!" — написал продюсер в своём микроблоге незадолго до кончины.

Ранее сообщалось, что заподозренная в побеге из России Анна Асти вышла на связь.