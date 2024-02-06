Кто из звёзд помог пострадавшим от обстрелов в Белгородской области, рассказала Собчак: собрали около 6 млн рублей

Собчак рассказала о помощи звёзд пострадавшим от обстрелов в Белгородской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак перечислила имена российскиз звёзд, которые откликнулись на призывы помочь жителям Болгородской области, которые стали жертвами обстрелов.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Собак рассказала, что общими усилиями удалось расселить 105 семей, дома которых были разрушены обстрелами в Белгородской области. Она отметила, что получилось собрать более шести миллионов рублей.

"К моей личной помощи подключились и мои друзья — Лолита (помогла пяти семьям), Глюкоза (оплатила мальчику поездку в Москву для участия в музыкальном конкурсе), Киркоров (рассказал про проект в соцсетях), журнал "Мишутка и друзья" (20 семей)", — написала журналистка в запрещённой социальной сети.

Ранее безработная Лолита Милявская пообещала "никаких больше вечеринок"