Ксения Собчак перечислила имена российскиз звёзд, которые откликнулись на призывы помочь жителям Болгородской области, которые стали жертвами обстрелов.
Собак рассказала, что общими усилиями удалось расселить 105 семей, дома которых были разрушены обстрелами в Белгородской области. Она отметила, что получилось собрать более шести миллионов рублей.
"К моей личной помощи подключились и мои друзья — Лолита (помогла пяти семьям), Глюкоза (оплатила мальчику поездку в Москву для участия в музыкальном конкурсе), Киркоров (рассказал про проект в соцсетях), журнал "Мишутка и друзья" (20 семей)", — написала журналистка в запрещённой социальной сети.
Ранее безработная Лолита Милявская пообещала "никаких больше вечеринок"
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.