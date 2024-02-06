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Певица Рита Дакота покоряет шоу-бизнес в США

Певица Рита Дакота посетила вечеринку "Грэмми" в США

Шоу-бизнес

Российская певица Рита Дакота неожиданно влилась в американскую тусовку шоу-бизнеса. 

Певица Рита Дакота посетила вечеринку "Грэмми" в США
Фото: Инстаграм Дакоты

Выпускница "Фабрики звёзд" поделилась кадрами с вечеринки по случаю вручения престижной музыкальной награды "Грэмми". 

На вечеринке, которую по традиции ведёт Стивен Тайлер, певица белорусского происхождения сделала селфи со звёздами США.

Ранее сообщалось, что дочь Майкла Джексона на премии "Грэмми" появилась без своих многочисленных татуировок.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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