Российская певица Рита Дакота неожиданно влилась в американскую тусовку шоу-бизнеса.
Выпускница "Фабрики звёзд" поделилась кадрами с вечеринки по случаю вручения престижной музыкальной награды "Грэмми".
На вечеринке, которую по традиции ведёт Стивен Тайлер, певица белорусского происхождения сделала селфи со звёздами США.
Ранее сообщалось, что дочь Майкла Джексона на премии "Грэмми" появилась без своих многочисленных татуировок.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.