Певица Рита Дакота покоряет шоу-бизнес в США

Певица Рита Дакота посетила вечеринку "Грэмми" в США

Российская певица Рита Дакота неожиданно влилась в американскую тусовку шоу-бизнеса.

Фото: Инстаграм Дакоты

Выпускница "Фабрики звёзд" поделилась кадрами с вечеринки по случаю вручения престижной музыкальной награды "Грэмми".

На вечеринке, которую по традиции ведёт Стивен Тайлер, певица белорусского происхождения сделала селфи со звёздами США.

Ранее сообщалось, что дочь Майкла Джексона на премии "Грэмми" появилась без своих многочисленных татуировок.